اللواء ابراهيم استقبل سفيري اميركا والنروج وعمران ريزا

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه صباح اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وقد تَّم البحث في آخر التطورات على الساحة الداخلية .
كما واستقبل اللواء إبراهيم نائب المنسّق الخاص ومنسّق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في لبنان السيد عمران ريزا في زيارة تعارف، حيث تَّم البحث في سُبل تعزيز التعاون القائم بين الأمن العام ومؤسّسات الأمم المتحدة، ولا سيما في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية.
وظهرا إلتقى اللواء إبراهيم السفير النروجي في لبنان مارتن يترفيك ل يوعرض معه الأوضاع العامة.
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