اللواء ابراهيم: السياسات الإسرائيلية الإجرامية هي ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني

قال اللواء عباس ابراهيم عبر “اكس”: “قتل خمسة مدنيين لبنانيين يؤكد السياسات الإسرائيلية الإجرامية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، ويوضح ان هذا الكيان التلمودي ضد كل انسان، واسمه الحقيقي دولة القتل. كل التعازي الحارة وأصدقها لذوي الضحايا.”
قال اللواء عباس ابراهيم عبر “اكس”: “قتل خمسة مدنيين لبنانيين يؤكد السياسات الإسرائيلية الإجرامية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، ويوضح ان هذا الكيان التلمودي ضد كل انسان، واسمه الحقيقي دولة القتل. كل التعازي الحارة وأصدقها لذوي الضحايا.”
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