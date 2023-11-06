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اللواء ابراهيم: السياسات الإسرائيلية الإجرامية هي ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني
محلي
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الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
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قال اللواء عباس ابراهيم عبر “اكس”: “قتل خمسة مدنيين لبنانيين يؤكد السياسات الإسرائيلية الإجرامية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، ويوضح ان هذا الكيان التلمودي ضد كل انسان، واسمه الحقيقي دولة القتل. كل التعازي الحارة وأصدقها لذوي الضحايا.”

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