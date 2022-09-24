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اللواء خير: سيتم استعادة 5 لبنانيين و8 فلسطينيين من الذين تم انقاذهم احياء￼
محلي
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السبت 24 أيلول 2022
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كشف الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير انه بعد التواصل مع مستشفى الباسل في طرطوس، سيتم استعادة 5 لبنانيين و8 فلسطينيين الى شمال لبنان قريبا من الذين تم انقاذهم احياء من القارب الذي غرق قبالة جزيرة ارواد السورية.

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