اللواء عثمان: الأمن مضبوط وتحت السيطرة

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم 9-8-2023 في مكتبه بثكنة المقر العام، ناشر ورئيس تحرير موقع “لبنان الكبير” الإلكتروني الصحافي محمد نمر، على رأس وفد من أسرة تحرير الموقع، في زيارةٍ تأتي للاطّلاع من اللواء عثمان على الأوضاع الراهنة والرؤية والتطلّعات المستقبلية للمؤسّسة، كذلك على الإجراءات الأمنية والمهام التي تنفّذها قوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن والاستقرار على مختلف الأراضي اللبنانية.
من جهّته طمأن اللواء عثمان أعضاء الوفد، مؤكّداً على أن الأمن في البلاد “مضبوط” وتحت السّيطرة، باستثناء حصول بعض الأحداث المحدودة، وهذا بفضل جهود عناصر قوى الأمن وسائر الأجهزة الأمنية والعسكرية المبذولة والتي أدّت إلى انخفاض الجريمة بنسبة 40 % خلال النصف الأول من الحالي مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على الرّغم من الظّروف الصعبة التي تعصف بلبنان. كما شدّد اللواء عثمان على أهمية دور الإعلام في نقل الحقائق والمساهمة في بناء الأوطان.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا