المؤتمر العربي 13 لرؤساء التدريب والتأهيل الأمني في بغداد في 10 و11 الحالي

أفادت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بانعقاد المؤتمر العربي الثالث عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني، في بغداد باستضافة من وزارة الداخلية في 10 و 11 تشرين الأول الحالي، برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في العراق محمد شياع السوداني.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: تصور نموذجي لأسلوب التدريب والتأهيل الأمني عن بعد، التدريب والتأهيل عن بعد: الايجابيات والسلبيات، تداعيات جائحة كوفيد 19 على برامج التدريب والتأهيل الأمني في الوطن العربي وتوطين المنهج التخصصي للغة الإنكليزية في وزارات الداخلية العربية.
وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
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