المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب يهوي 6.7 بالمئة عند الإغلاق ومؤشر البنوك ينزل 8.7 بالمئة

ذكرت وكالة “رويترز” بان “المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب يهوي 6.7% عند الإغلاق بعد هجوم حماس الواسع النطاق على إسرائيل ومؤشر البنوك ينزل 8.7%.
وانخفض الشيكل الإسرائيلي أمام قطاع كبير من العملات الدولية اليوم، على خلفية استمرار هجمات المقاومة الفلسطينية على المواقع الإسرائيلية، حيث يتم تداول الشيكل عند أدني مستوياته أمام الدولار منذ تعاملات 2014. وسجل سعر الدولار الأميركي أمام الشيكل الإسرائيلي اليوم حوالي 3.844 شيكل من 3.38 شيكل في 2014، بعد انخفاض بنسبة 0.6% من جانب الشيكل.
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