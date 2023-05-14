“المالية”: غداً اليوم الأخير للاستفادة من اعفاءات الغرامات على الضرائب والرسوم والمخالفات

لفتت وزارة المالية، في بيان، المواطنين والمكلفين كافة، الى ان يوم غد الاثنين 15 ايار 2023 هو اليوم الأخير للاستفادة من اعفاءات الغرامات على الضرائب والرسوم والمخالفات التي تصل الى 100% استنادا الى المادة 20 من قانون الموازنة 2022.
ودعت جميع المعنيين الراغبين بالاستفادة من هذه الإعفاءات الى التوجه غدا الى مراكزها في جميع المحافظات في اوقات الدوام الرسمي، كما وأعلنت انها ستمدد مهلة قطع الايصالات وفتح الصناديق لغاية الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الاثنين 15 الجاري فقط في مبناها الرئيسي لمديرية الواردات والtva في العدلية- كورنيش النهر.
وتمنت الوزارة على المعنيين بالضريبة على الاملاك المبنية الدخول الى موقعها الالكتروني www.finance.gov.lb لمعرفة وضعية ملفاتهم لجهة ما اذا كانوا مكلفين بالدفع ام لا، وذلك حرصا على عدم تكبيدهم عناء التوجه الى مكاتبها او الى اي جهة من الجهات التي تحصل اموالا لصالح الوزارة، من ناحية، ومن ناحية ثانية لتسهيل عمل الموظفين وتسريعه”.
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