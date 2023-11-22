المجلس العام الماروني عايد بالاستقلال

عايدت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى اللبنانيين والجيش اللبناني في ذكرى إستقلال لبنان ال ٨٠، وقالت في بيانٍ :
“يمر الإستقلال هذا العام حزينًا على وطننا، في ظلِّ شغورٍ رئاسي وإنهيارٍ تام على كل المستويات. فهو يواجِه في الحاضر كما في الماضي، جملة تحديّات سياسيّة ووجودية، سببها وللأسف تركيبته الإجتماعية المتعددة”.
أضاف البيان: “لبنانُنا اليوم على شفيرِ حربٍ بدأت فعليًّا على أرضه ويُخشى ان تتوسع، في حين أن الشعب اللبناني يرزح تحت وطأةِ أزمةٍ إقتصاديةٍ هي الأصعب في تاريخه.
فالإستقلالُ يكونُ بتحمُّل المسؤولية، دفاعاً عن الوطن وتمسُّكًا بالشرعية المتمثلة بالجيش اللبناني قيادةً وعناصر، لتضحياتهم الباسلة صَونًا لكرامة اللبنانيين وحفاظًا على السيادة والإستقرار على كامل حدود لبنان.
اليوم، كلُّنا أمام اختبارٍ حقيقي، في تحويل الذكرى إلى فرصة، ووضع مصلحة لبنان ومستقبل أجياله فوق كل المصالح، وتجنّب المزيد من الشغائر، وانتخاب رئيس للجمهورية بأقرب وقت ممكن، إيذانًا بمرحلة جديدة من التعافي والنهوض والسلام”.
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