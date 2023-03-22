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المحروقات تعاود ارتفاعها!
محلي
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الأربعاء 22 آذار 2023
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شهدت أسعار المحروقات بعد ظهر اليوم ارتفاعاً ملحوظاً، وجاء الجدول الجديد على الشكل التالي:

بنزين 95 اوكتان: 2.064.000 ليرة (+127000)
بنزين 98 اوكتان: 2.112.000 ليرة (+128000)
المازوت: 1.937.000 ليرة (+119000)
قارورة الغاز: 1.360.000 ليرة (+83000)

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