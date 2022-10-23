المحكمة العليا الاسرائيلية ترفض الالتماسات ضد الترسيم مع لبنان

فضت محكمة العدل العليا في إسرائيل، الاحد، جميع الالتماسات الأربعة ضد اتفاق الحدود البحرية بين حكومة البلاد ولبنان، وفقا لمراسل قناة “الحرة”.
ويمهد هذا الحكم الطريق أمام مجلس الوزراء للموافقة على الاتفاق خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
ولم تنشر المحكمة على الفور سبب رفضها الالتماسات الأربعة قائلة إن التفسير سيصدر بشكل منفصل.
وكانت أحزاب يمنية قدمت 4 التماسات لمحكمة العدل العليا ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.
وقال وزير الدفاع، بيني غانتس، إن قرار المحكمة العليا “سيسمح لنا بالمضي قدمًا في الاتفاق المهم بشأن الحدود البحرية مع لبنان في الأيام المقبلة”.
وأضاف أن “موعد استحقاق الاتفاق القريب من الانتخابات غير مرغوب فيه – لكنه ضروري. هذه اتفاقية جيدة وصحيحة لها آثار أمنية وسياسية واقتصادية إيجابية على المنطقة بأكملها”.
وبعد تقديم الاتفاقية إلى الكنيست لمراجعتها – ليس للموافقة عليها أو رفضها – في 12 أكتوبر، سيكون بإمكان مجلس الوزراء التصويت على الموافقة الرسمية إما يوم الأربعاء أو الخميس.
وردا على حكم المحكمة العليا، قال عضو الكنيست السابق عن الحركة الصهيونية المتدينة، إيتمار بن جفير، لإذاعة الجيش إنه سيعمل على إلغاء الاتفاق، إذا كان عضوا بالحكومة المقبلة.
المصدر: الحرة
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