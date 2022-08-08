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المحلل السياسي سمير الحسن: هذا هو سبب عدم تشكيل الحكومة الجديدة
نبض بيروت
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الإثنين 08 آب 2022
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المحلل السياسي سمير الحسن: هذا هو سبب عدم تشكيل الحكومة الجديدة

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