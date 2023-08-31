من سيشارك غادة عبد الرازق بطولة مسلسلها الجديد؟..

أعلن المخرج هشام الرشيدي عن موعد عرض الحلقة الاولى من مسلسل “حدث بالفعل” وهو يوم 13 أيلول القادم. وسيكون المسلسل أول تلفزيونيا والذي يجمع 101 قصة حقيقية من 9 دول عربية متعلقة بالأمراض النفسية.
وأضاف أن المسلسل يتألف من 3 أجزاء منفصلة، الأول “تحت الحزام” يتألف من 3 حلقات ومن بطولة غادة عبد الرازق ويشاركها في المسلسل سلمى أبو ضيف وخالد أنور. يُذكر أن المسلسل من تأليف فادي النجار، إنتاج حاتم سمعان ومحمد حسين وإخراج هشام الرشيدي.
ومن المقرر أن يكون الجزء الثاني “لو بعد حين” من بطولة دينا الشربيني، شيرين رضا، اسلام حافظ.
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