المديرية العامة للأحوال الشخصية: لم تتسلم أي ملف يتعلق بإعطاء الجنسية لغير لبنانيين

صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان الآتي:
“دأبت بعض وسائل الاعلام منذ فترة، كما بعض الشخصيات السياسية والاعلامية، على التلميح بشكل مباشر أو بصورة غير مباشرة، عن وجود ملفات لدى هذه المديرية لتجنيس أشخاص، وأنها تتابع هذا الموضوع مع الجهات المعنية.
يهم المديرية العامة للاحوال الشخصية أن تُشدّد على أنها لطالما اعتمدت الشفافية في التعاطي مع المواطنين والرأي العام، وعليه، فهي تؤكد على أنها لم تتسلم أي ملف يتعلق بإعطاء الجنسية لغير لبنانيين، وأنّها لم تعمد في السابق ولا حالياً الى التنسيق مع أي جهة رسمية كانت أو سياسية في هذا الموضوع، وبالتالي لم ترفع حتماً أي أسماء لمعالي وزير الداخلية والبلديات، وكل ما يقال في هذا السياق يصب في اطار المعلومات غير المؤكدة.
وتتمنى المديرية العامة للأحوال الشخصية من وسائل الاعلام، مراجعتها في أي موضوع يعنيها بغية الحصول على المعلومات الدقيقة، وكي لا تقع ضحية معلومات ناقصة أو غير صحيحة”.
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