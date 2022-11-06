المدير العام السابق لـ”أمانة مجلس النواب” في ذمة الله

نعت الأمانة العامة لمجلس النواب, اليوم الأحد, المدير العام السابق محمد موسى الذي توفيَ ظهر اليوم.
وتتقدم الأمانة العامة لمجلس النواب إدارة وموظفين، من أسرة الراحل بأحرّ التعازي, “سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمنا وذويه الصبر والسلوان
نعت الأمانة العامة لمجلس النواب, اليوم الأحد, المدير العام السابق محمد موسى الذي توفيَ ظهر اليوم.
وتتقدم الأمانة العامة لمجلس النواب إدارة وموظفين، من أسرة الراحل بأحرّ التعازي, “سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمنا وذويه الصبر والسلوان
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