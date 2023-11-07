المرتضى: إسرائيل ورمٌ سرطاني لن ينتج منه الا اوجاع

كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى: ” بعد العدوان الجاري في غزة سينبلج فجر محاسبةٍ وحريّةٍ وعودة” .
واضاف:”إن وحشية العدوان على غزّة أدخلَت الدنيا وشعب المنطقة في حالة وعي بأنّ إسرائيل ورمٌ سرطاني لن ينتج منه الاّ اوجاع لا شفاء منها وتلويثٌ لكلّ ما هو انساني وتخريبٌ وموت وحروبٌ وفتن، وأنّه لا سبيل للتعايش مع هذا الورم، وانه لا محيد عن اجتثاثه واستئصاله”.
وتابع :”ما بعد الطوفان انتصارٌ للحق والحقيقة وبدءٌ للعدّ العكسي لزوال كيان الشرّ ولأفول فجور داعميه ونفاقهم”.
وختم المرتضى:” أعزّ الله الشهداء، وحفظ ابطال المقاومة في جنوبنا الحبيب اما لغزّة فنقول انت في عين الله ولك سيكون النصر والعزّة”.
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