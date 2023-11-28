المرتضى استقبل رئيس بلدية بشعلة مع وفد شكره على رعايته إطلاق المتحف البيئي

إلتقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية – الصنائع رئيس بلدية بشعله جان رزق وأعضاء المجلس البلدي: رشيد جعجع، شادي الشلفون ووليد الشدياق في زيارة شكر وإمتنان للوزير على رعايته وحضوره إطلاق متحف بشعله البيئي لثقافة الزيتون ICH وللجهود التي بذلها لانجاز هذا المتحف.
وأشار الوفد ان هذا المتحف سيجعل من بشعله مقصدا سياحيا،كما أشار الوزير المرتضى “مع ما يستتبع ذلك من تنمية محلية في جميع قطاعات الانتاج التي تحتويها مما يشكل جزءا من مشروع التنمية الوطنية العامة”.
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