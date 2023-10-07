المرتضى: اسرائيل الى زوال

كتب وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه على موقع “اكس”: “قلنا على الدوام ان التطبيع هو إعادة الامر الى طبيعته ويكون بجعل الامر موافقاً للطبيعة….واضفنا امّا الإحتلال الاسرائيلي فهو مخالفٌ للطبيعة مناقضٌ للقيم الإنسانية ومجافٍ للشرائع الدولية والحقوق الوطنية والقومية، لذلك، فإنّ التطبيعَ الحقيقيَّ، الذي ندعو اليه، والذي نرى أنه لا محيد عنه، يكونُ بإعادة الأمور إلى طبيعتِها، أي بإجتثاث الاحتلال وتحرير الأرض واسترجاع الحقوق”.
واضاف:” ما جرى ويجري اليوم ما هو الاّ خطوة إضافية جبّارة في اتجاه التطبيع الصحيح نسأل الله ان يباركها ويكلّلها بالنجاح.”
واردف:” إذا زغرد في الجنوب من لبنان سلاح، وارتفعت الهام في كل ناح، فالوجهة فلسطين، والقِبلة فلسطين”.
وختم:” السلام لفلسطين….السلام على ابناء فلسطين المقاومين…. اسرائيل الى زوال وهي اوهن من بيت العنكبوت”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا