المرتضى: المقاومة ترسم المعادلات وتفرض على الخصم سيناريو النهايات

غرّد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه على موقع “أكس”:”الصمود الأسطوري للمقاومة في فلسطين، والأداء البطولي “العالي الجودة” للمقاومة في لبنان، وعجز الإسرائيلي وداعميه عن تحقيق أيّ انتصار عسكري، كل هذا سيفرض فرضاً على “الحَكَم الاميركي” (فيك الخصام وانت الخصم والحكم) أن يتوقف عن منح ربيبته وقتاً اضافياً وأن يعمد إلى اطلاق صافرة النهاية.”
وختم المرتضى:” غزّة منتصرة لا ريب….المقاومة ترسم المعادلات وتفرض على الخصم وأيضاً على “الحكم” سيناريو النهايات.”
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