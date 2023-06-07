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القاضي محمد المرتضى تسلم “الصدر سحر ما فوق الغياب”
محلي
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الأربعاء 07 حزيران 2023
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 استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى مكتبه في مبنى المكتبة الوطنية – قصر الصنائع، الكاتب والفنان عبد الحليم حمود حيث اطلع المرتضى على مضمون كتابه الجديد الذي انجزه مع الكاتب شادي منصور “الصدر سحر ما فوق الغياب”، والذي سيصدر عن “دار زمكان”.
 
وتمنى حمود على المرتضى رعاية حفل اطلاق الكتاب وتوقيعه في 22 الحالي عند الساعة الثالثة من بعد الظهر في مقر المكتبة الوطنية-الصنائع.

بدوره أبدى المرتضى موافقته على رعاية حفل التوقيع وشكر الكاتبين على انجازهما، راجيا ان “يصب هذا العمل في مصلحة قضية الامام الصدر، كما وتعريف الناس بهذه القامة المؤثرة بتاريخ لبنان”.

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