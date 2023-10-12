المرتضى دخل مجلس الوزراء واضعا الكوفية الفلسطينية: نحن مع الحق حتى انقطاع النفس

كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر منصة “أكس”: “قلنا اليوم في مجلس الوزراء: الانتصار للمظلوم يعكس أعلى درجات التحضر والترقي الإنساني والحضاري والثقافي، مناصرة الظالم أو إشاحة النظر عن ظلمه يمثل أبشع أشكال النفاق والعنصرية والظلامية والوحشية”.
أضاف المرتضى: “نحن مع الحق، مع المقاومين الشرفاء، مع فلسطين حتى انقطاع النفس”.
وكان أفاد المكتب الإعلامي لوزير الثقافة أن “المرتضى دخل مجلس الوزراء واضعا الكوفية الفلسطينية، تضامنا مع غزة وشجبا للعدوان الصهيوني والتواطؤ العالمي”.
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