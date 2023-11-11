المرتضى: على وزراء الاعلام في الدول العربية فضح نفاق الغرب

كتب وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه عبر منصة “أكس”: “العديد من الشباب والاعلاميين العرب يحاولون التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مواقفهم من جرائم اسرائيل وداعميها واظهار ما يتعرّض له لبنان وغزّة من وحشية وهمجية فيلقون حذفاً فورياً لحساباتهم لا سيما على فايسبوك وانستغرام”.
واضاف المرتضى: “نتطلّع الى ان يقوم معالي وزير الاعلام اللبناني ووزراء الاعلام في العالم العربي باستدعاء السفراء المعنيين وادانة هذه الممارسات أمامهم كما ومراسلة الجهات العالمية المعنية(من غير شرّ) بحماية حرية التعبير اقلّه لفضح نفاق الغرب وكذبه”.
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