المرتضى: علينا أن نبقى نجود بالعمر والدماء والشهداء ذوداً عن لبنان

كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، عبر “أكس”: “علينا أن نعضّ على الجرح ونبقى الحافظين للقيم، الحريصين على الوحدة الوطنية. علينا ان نبقى نجود بالعمر والدماء والشهداء ذوداً عن لبنان وعن كلّ اللبنانيين. علينا ان نترفّع فنُطفىء الفتنة بكظْم الغيظ والحكمة، فلا نسمح لأذناب إسرائيل أن يجرّوا البلاد الى حيث تتمنى اسرائيل.”
وكان المرتضى كتب وحذف عبر حسابه على منصة “إكس”: “يصيبنا رصاص الغدر “في الظَهر” فنعضّ على الجرح ونبقى الحافظين للقيم الحريصين على الوحدة الوطنية، نبقى نجود بالعمر والدماء والشهداء ذوداً عن لبنان وعن اللبنانيين المستأهلين منهم وغير المستأهلين، نترفّع فنُطفىء الفتنة بكظْم الغيظ والحكمة، فلا نسمح ان يشغلنا عن اسرائيل أذناب اسرائيل”. وختم، “أذناب اسرائيل”: سفلَتُها وأتباعُها وكذَنَبِ العقربِ هم الشوكةُ التي تلدغُ بها
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