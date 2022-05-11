المرتضى: كلما استفحل ظلم اسرائيل كلما بان أكثر قرب زوالها

غرد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على “توتير”:
“الرحمة لروح #الشهيدةشيرينابو_عاقلة، كلما استفحل ظلم اسرائيل وعدوانها كلما بان أكثر فأكثر قرب زوالها!”.
وقد أرفق التغريدة ببيان مشترك مع وزير الثقافة والارشاد الايراني الدكتور محمد مهدي إسماعيلي، شجبا فيه اغتيال الاعلامية ابو عاقلة، وجاء في البيان:
“جريمة الاحتلال هي بحق الكلمة والحرية والقيم وتعكس صورة كيان القتلة المجمعين من اقاصي الارض النازلين على فلسطين وباء يفتك بناسها وتاريخها وحياتها. ان قتل الشهيدة شيرين ابو عاقلة لن يقتل الحق في التحرير ، والمقاومة هي التي تجدي مع المحتلين والقدس بالمقاومة ستنتصر وتعود الى اهلها”.
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