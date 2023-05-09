المرتضى للصهاينة: يا مجرمون حقنا سينتصر على إرهابكم

استنكر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في بيان، “العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة” وقال: “مرة جديدة يكشف الإحتلال الصهيوني بقصف القنابل ودويّ الطائرات عن طبيعته الإرهابية الإجرامية. مرة جديدة يعلن أنَّ حقده لا يتوقف عند حدود، فلا الطفولة يوفّرها سلاحه، ولا الشيوخ يرتدع عدوانه عنهم، ولا النساء بمأمنٍ من جرائمه. إرهاب يقتات بالأشلاء البشرية ولا يفرح الا برائحة الدماء”.
اضاف: “اليوم مرّةً جديدة أقام للدم مأتمًا في غزّة، كما فعل في قانا قبلًا، وفي كلّ بقعةٍ وصلت إليها همجيته. لكن الشهداء من عمق حتفهم يصرخون في وجوه الصهاينة: يا مجرمون حقنا سينتصر على إرهابكم، وحياتنا على موتكم، وبقاؤنا على زوالكم”.
وختم: “الخلود للشهداء والعزاء لذويهم ولأهل غزة وشعب فلسطين”.
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