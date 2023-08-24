المرتضى: لماذا لم تعمد الأجهزة الأمنية الى إقفال ملهى الجميزة؟

كتب وزير الثقافة محمد وسام المرتضى عبر منصة “إكس”: جرى سؤالي اليوم عن رأيي في قيام مجموعة من “جنود الربّ” بالأمس بمهاجمة أحد الملاهي في “الجميّزة” وايقافها بالقوة عرضاً مسرحياً بحجّة أنه يروّج للشذوذ فكان جوابي:” في الحقيقة سمعت عن هذا الخبر في الاعلام ولم تصلني بعد ايّة تفاصيل دقيقة عنه وما يحضرني هنا هو السؤال الآتي: على فرْض أن ذلك الملهى الليلي كان يعرض مسرحيةً تروّج للشذوذ فلماذا لم تعمد الأجهزة الأمنية الى منعها أو إيقافها ومحاسبة من أقدم على عرضها واقفال الملهى ليكون عبرةً لغيره ممن تسوّل له نفسه الترويج للشذوذ في مجتمعنا؟ هذا هو السؤال الواجب طرحه. فنحن جميعاً نتطلّع الى أن تقوم الأجهزة الرقابية المولجة بحماية الأمن الأخلاقي في المجتمع بواجبها كاملاً لا سيّما في هذه الظروف الصعبة بهيداً عن التراخي أو المراعاة لأيّة جهة سواء داخلية أم خارجية.
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