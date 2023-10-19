المرتضى: من خرّب في عوكر مندسّ يخدم مصلحة إسرائيل

كتب وزير الثفافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى على منصة “إكس”: يقتضي إدانة أعمال الحرق والكسر والتخريب التي طالت املاكاً فردّية وعامّة في محلّة عوكر بالأمس. من قام بهذه الأعمال هم اما مندسّون عملوا من أجل صرف المظاهرة عن أهدافها في إبداء التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم، أو غوغائيون خدموا من حيث لا يدرون مصلحة إسرائيل، اذ صرفوا الأنظار عن إجرامها الذي يندى له جبين الإنسانية، وأوجدوا الحساسيات بين اللبنانيين. المرحلة تستدعي أعلى درجات الحكمة والوعي والوحدة الوطنية والعمل بعيداً من الانفعالية التي تضرّ ببلدنا وبشعبنا ولا تنفع الاّ إسرائيل. ونرى أنه على الحكومة ان تنظر في السبل التي تتيح لها التعويض على المتضررين.”
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