المرتضى يستقبل القاضيين غانم و فهد

إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنيَّة- قصر الصنائع، رئيسي مجلس القضاء الأعلى السابقين القاضيين غالب غانم وجان فهد وتداول وإياهما شؤونا عامة.
كما إستقبل، سفير الجزائر الجديد في لبنان رشيد بلباقي يرافقه القائم بالاعمال بن شيخ محمد في زيارة بروتوكولية بمناسبة تعيينه في لبنان .
وجرى البحث في شؤون عامة وفي “العلاقة المتميزة جدًا التي تجمع الجزائر ولبنان شعبا واحدا ودولتين”.
كما جرى التوافق على “وجوب إزالة جميع مواطن اللبَس التي قد تعتري هذه العلاقة لابقاء صفحة التحابب والأخوة والتعاون نقية صافية لا تشوبها اية شائبة”، على ما افاد مكتب المرتضى الاعلامي.
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