موقع البرامج
نشرات الأخبار
المرتضى يعرض مع ابي نصر انشاء لجنة لتخليد ذكرى الابجدية
محلي
|
الثلاثاء 19 تموز 2022
Post Views: 128

استقبل وزير الثقافة  في حكومة تصريف الاعمال  القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، النائب السابق المحامي نعمة الله ابي نصر وتداول معه شؤونا عامة.
 
وطرح المرتضى على ضيفه “فكرة انشاء لجنة لتخليد ذكرى الابجدية على ان تتولى هذه اللجنة الاهتمام في تبيان اهمية الانجاز الحضاري الذي قدمه اللبنانيون تاريخيا للانسانية جمعاء من خلال اختراع الحرف ونشره في العالم”.
 
كما واثنى الوزير المرتضى على “الجهود التي بذلها ابي نصر على مدى سنين طويلة، وخاصة تلك التي أثمرت جهودا لقانون يجعل للابجدية عيدا وطنيا”، منوها ب”جهوده التي اثمرت إصدار طابع بريدي للابجدية”.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com