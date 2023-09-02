المرتضى يعلن إدراج قلعة شعبان قريبا على لائحة المتاحف الرسمية

اعلن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ادراج قلعة شعبان في بلدة خربة سلم الجنوبية قريبا على لائحة المتاحف الرسمية اللبنانية.
كلام الوزير المرتضى جاء خلال جولة له في ارجاء القلعة برفقة صاحبها يوسف شعبان “ابو موسى” والزميل نبيل ماجد، حيث عبر عن اعجابه بما شاهد، وقال: ” ان اجمل ما في الجنوب انه بهي بفضل بركات هذه الارض المباركة التي كانت بوقت من الاوقات مسلوبة من اهلها وتحررت لانهم مؤهلين للعيش في هذه النعمة”.
واضاف: “ان هذه الارض المباركة المحررة نستعيدها من السلب بشكل عام، وعندما وصلت الى هنا تساءلت لماذا سميت بخربه بوقت هي من اجمل القرى المعمورة واجمل بما في هذه الخربه الذي هو نقيض الخراب هي هذه القلعة الشامخة الراقية التراثية وان اهل هذه الارض متمسكين ومتجزرين فيها وهم اكثر الناس المؤهلين ليعيشوا الحضارة وارقى ما تكون عليه الحضارة”.
وتابع: “انها فرصة سعيدة جدا انه اتيح لي ان ازور هذه القلعة، قلعة شعبان والتقي بالاخ ابو موسى وهذة القلعة شكل من اشكال الاعجاز حيث من لا شيء سعي لتحقيق حلم الطفولة وبأصعب الظروف ان هذه القلعة تنجز وتبصر النور انا كوزير للثقافة بالجمهورية اللبنانية اضع جانبا لبنانيتي واضع جانبا جنوبيتي وادعو كل لبناني ان يزور هذه القلعة”.
وختم المرتضى: “نحن قريبا وظيفيا كوزارة الثقافة سوف ندرجها على لائحة المتاحف الرسمية اللبنانية”.
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