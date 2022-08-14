المرتضى يفتتح معرضا تراثيا حرفيا في عين الجديدة – عاليه

افتتح وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى معرضا تراثيا حرفيا في صالون كنيسة بلدة عين الجديدة قضاء عاليه، في حضور خادم الرعية الاب ايلي ضاني ولجنة الوقف والمختار غابي جبور والبلدية ورئيسها الاستاذ ايلي متى.
بدأ الحفل بأداء رائع لكورال، ضم اطفالا من البلدة رنموا للعذراء بقيادة الشماس عادل ابو رجيلي، وبعد قص شريط الافتتاح جال المرتضى في المعرض بمعية السيدات اللواتي نظمنه وشاركن فيه، علما أنه ضم حرفيات من ايقونيات وصناعات صابونية وشموعا ومونة بلدية وكروشيه وحلى وحلويات.
وغرد المرتضى على “تويتر”: “عين الجديدة الطيبة المؤمنة المحبة والوديعة شرفتني أمس إذ دعتني لرعاية إفتتاح معرض حرفي تراثي في صالون كنيستها، لمناسبة عيد رقاد السيدة العذراء عليها السلام. الشكر لرعية هذه البلدة ولخادمها وللجنة الوقف وللبلدية ولرئيسها على هذا الشرف العظيم راجيا على الدوام نيل رضى صاحبة الذكرى”.
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