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المستشفيات تحذر من كارثة صحية نهاية الشهر (الديار)
محلي
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الأربعاء 17 أيار 2023
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كتبت صحيفة “الديار”: في الاطار الصحي، اوضحت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان أنه بعد رفع تعرفة جلسة غسل الكلي لتتمشى مع الكلفة الفعلية، برزت مشكلة جديدة تتعلق بتأمين الأموال اللازمة لوزارة الصحة، حتى تتمكن من تسديد الفواتير التي سوف تترتب عليها للمستشفيات. فالسقوف المالية المعمول بها حاليا لا تكفي لما بعد شهر أيار الجاري، وبالتالي نحن امام مشكلة كبيرة ابتداء من مطلع حزيران.

وناشدت في بيان الحكومة بشخص رئيسها، العمل سريعاً على تأمين الاعتمادات اللازمة لوزارة الصحة، تفادياً لأزمة كبيرة قد تنتج، اذا لم تتمكن الوزارة من تسديد الفواتير في المواعيد التي تم الاتفاق عليها، بين الوزارة والمسشفيات، حيث لن يكون بقدرة الأخيرة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى.

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