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“المستقبل” ينفي إدعاءات “الأخبار” عن انتخابات المجلس الشرعي
محلي
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الجمعة 29 أيلول 2023
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نشرت جريدة “الأخبار” في عددها الصادر اليوم، تقريراً بعنوان: “انتخابات المجلس الشرعي: دريان يغسل يده من لائحة “المستقبل”.

يهم “تيار المستقبل” نفي إدعاءات “الأخبار” جملةً وتفصيلاً، وتوضيح الآتي:

أولاً: لا لائحة لـ”تيار المستقبل” في انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى.

ثانياً: ليس من بين المرشحين على كل اللوائح من لديه صفة تنظيمية في “تيار المستقبل”، إنما شخصيات وأصدقاء وكفاءات بيروتية نعتز بها ولا نميز بينها.

ثالثاً: يؤكد “تيار المستقبل” أن مظلة بيروت تحتضن جميع المرشحين لانتخابات “المجلس الشرعي” من دون استثناء تحت سقف مصلحة بيروت وأهلها.

رابعاً: يشدد “تيار المستقبل” للمرة الألف على أن العلاقة مع دار الفتوى وسيدها تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البناء.

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