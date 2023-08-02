المطارنة الموارنة: نستذكر بالألم ضحايا انفجار مرفأ بيروت.. ونطالب بلجنة تقصّي حقائق دولية

استذكر المطارنة الموارنة اليوم الاربعاء “ضحايا انفجار مرفأ بيروت” داعين إلى “رفع التدخل السياسي عن التحقيقات التي يجب أن يستكملها المحقّق العدلي”، مطالبين “بلجنة تقصّي حقائق دولية”.
وشكر المطارنة الموارنة في بيان “الموفد الفرنسي جان ايف لودريان على جهوده لمعالجة أزمة انتخاب الرئيس والسير بالإصلاحات المطلوبة”، وتابعوا: “نُلحّ على النواب بالقيام بمسؤولياتهم والحدّ من تمادي الفراغ الرئاسي”.
وتوقّفوا بقلق “إزاء ما يحصل في عين الحلوة وندعو الحكومة والمؤسسات العسكريّة والأمنيّة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حدّ لتفلّت السلاح في المخيّمات”.
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