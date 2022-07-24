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المطران عوده: الكنيسة لا تخضع للترهيب والكيدية و”لا تخاف إلا ربّها”￼
محلي
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الأحد 24 تموز 2022
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أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده أننا “مع محاسبة ومعاقبة كل مجرم وسارق ومخالف للقانون كائنًا من كان، لكن ما جرى مع المطران موسى الحاج غير مقبول وينذر بوجود نهج جديد في التعامل الأمني والقضائي يؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستوى الوطن، وهذا أمر خطير ومرفوض ونأمل عدم تكراره”.

ورأى أنه “إذا كان توقيف المطران الحاج رسالة إلى الكنيسة من أجل إسكات صوتها، فإنها لا تخضع للترهيب والكيدية ولا تخاف إلا ربها ولا تنفذ إلا تعاليمه ولا تسمع إلا صوت الضمير والواجب، وواجبها إحترام الإنسان ومحبته والحفاظ على كرامته والدفاع عن حريته”.

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