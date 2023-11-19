المطران عون ترأس القداس السنوي لشبيبة أبرشية جبيل المارونية

رأس راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، في ثانوية راهبات الوردية في بلاط، القداس السنوي لشبيبة الابرشية، عاونه فيه المرشد الخوري جوني شربل والخوري ايلي صليبا.
ووصف عون في العظة التي القاها اللقاء ب”الفرحة الكبيرة”، منوها ب”ما تقوم به شبيبة الابرشية، فعمل الكنيسة عمل متكامل اذ كل واحد يقوم برسالته”.
وشدد على اهمية “ان يكون كل واحد منا بنعمة الرحمة قريبا من اخيه الانسان في ظل الصعاب والتحديات التي نعيشها”، مشيرا الى ان “التفاعل مع الاحداث والصعوبات التي نمر بها تفرض علينا ان نكون الى جانب بعضنا البعض ونشعر مع اخوتنا بروح المحبة التي وضعها الرب في كل انسان منذ ان خلق”، وقال: “لا يخفى على احد لاسيما على الشبيبة التي تنظر الى مستقبلها ان المسؤولية التي نعيشها تقع على كل المسؤولين الذين كانوا يتسلمون مقاليد الحكم في بلدنا والذين لم يكونوا على قدر المسؤولية، فلم يضحوا ولم يعطوا من ذاتهم من اجل بناء الوطن. وأمام التجارب القاسية اليأس ممنوع وكذلك الاحباط، بخاصة لدى الشبيبة الذين هم امل المستقبل، وايضا عدم فقدان الرجاء بل التعلق بالايمان لان الرب لا يمكن ان يتركنا”.
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