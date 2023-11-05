المطران عون: للعمل من أجل السلام العادل لا الظالم

ترأس راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، قداساً في كنيسة مار مارون عنايا لمناسبة بدء السنة الطقسية الجديدة، عاونه فيه رئيس الدير الاباتي طنوس نعمة والنائب الابرشي العام المونسونيور شربل أنطون، بمشاركة كهنة الابرشية والحركات الرسولية وحشد من المؤمنين.
واعتبر عون في عظته أن “اللقاء اليوم هو لكي نُعلن انتماءنا الى كنيسة المسيح الموجودة في بلاد جبيل، ولكي ننطلق معا كنيسة سينودوسية جامعة”، مشيرا الى أن “الذين شاركوا في أعمال السينودوس الشهر الماضي في روما من ممثلين عن اساقفة العالم وكهنة وعلمانيين، برئاسة البابا فرنسيس كانوا مدعويين ليكتشفوا كيف أن الكنيسة مدعوة للعيش كجماعة كنسية سينودوسية تسير معا وتجعل لكل فرد دوره والاخذ برأيه اذا كان يؤول الى الخير العام”.
وشدّد على “أهمية أن يكون الايمان كل يوم ايمانا متجددا”، لافتا الى أن “العنوان الذي أخذته الابرشية لهذه السنة هو كنيستي رعيتي وعائلتي”، معلناً أنه “قريباً سيتم لإطلاق المجلس الرعوي الابرشي الذي يجمع كل لجان الابرشية وكل الطاقات الموجودة فيها”، مؤكدا أن “العمل يوحّد قوانا”.
ودعا “للصلاة الى الرب لكي يقوينا ويثبتنا في مسيرتنا كي لا ننسى أننا مدعوون لان نتقدس سنة بعد سنة، والصلاة في كنائسنا بحرارة وايمان من أجل السلام في لبنان والاراضي المقدسة وغزة، ومن أجل قادة الشعوب التي في يدها قرار الحرب والسلم لكي يسمعوا صوت الرب الذي ينادي كل انسان اين اخاك، فكلنا أخوة الى اي دين انتمينا”، لافتا الى أن “الرب يطالبنا ويطالب الرؤساء والمسؤولين للعمل من أجل السلام ويضعهم أمام ضميرهم وليعلموا ان ما يقومون به هو إجرام بحق الانسانية والانسان”.
وختم مناشداً كل المسؤولين “للعمل من أجل السلام وأن تكون الاولوية في حياتهم نبذ الحقد والحرب والقتل والعمل من أجل السلام العادل لا الظالم”.
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