المعراوي: تطبيق خدمة سداد الطابع المالي بصندوق الدوائر العقارية في بيروت اعتبارا من الإثنين

اعلن المدير العام للشؤون العقارية جورج المعراوي ان المديرية ستباشر تطبيق خدمة سداد الطابع المالي في صندوق الدوائر العقارية في بيروت اعتباراً من يو م الاثنين ٢٥ ايلول الجاري وذلك بعدما تم تزويدها بآلات وسم الطابع، على ان تشمل هذه الخدمة صناديق سائر الدوائر تباعاً في اوقات لاحقة.
ولفت المعراوي الى ان هذه الخدمة ستعفي المواطن من ابتزاز الحصول على الطوابع من قبل المحتكرين والسوق السوداء ريثما تكون مديرية الخزينة استكملت كامل اجراءاتها التي وضعتها على سكة التنفيذ لقطع دابر ظاهرة السوق السوداء نهائياً.
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