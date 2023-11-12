المفتي إمام يستقبل وفد “حماس”

إستقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، في مكتبه، وفد حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، برئاسة ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، يرافقه مسؤول العلاقات العامة خالد إسماعيل، المسؤول السياسي للحركة في الشمال أحمد الاسدي والمسؤول السياسي للحركة في مخيم البداوي مهدي عساف.
وعرض عبد الهادي على المفتي إمام مجريات معركة “طوفان الأقصى”، “التي أعادت للشعوب العربية والإسلامية شغور العزة والكرامة، وإمكانية دحر العدو الغاشم الذي لا يفهم إلا منطق القوة، والذي كان يتغنى بأنه الجيش الذي لا يُقهر، وكشفت كذبه ووحشيته أمام العالم أجمع”.
كما عرض مسؤول “حماس” في لبنان ما يرزح تحته أهل غزة “من إبادة همجية وتدمير كامل لما تبقى من مقومات الحياة، وسط هبّة شعبية عربية وإسلامية وعالمية متنامية رافضة لهذه الإبادة وهذا الإجرام، مما يعبر عن الشعور الصادق والتعاطف القوي مع الحق الفلسطيني، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر الإنسانية لأهل غزة”.
بدوره، أكد المفتي إمام للوفد دعمه لقضايا الشعب الفلسطيني المحقّة، وعلى رأسها الحق بالأرض فضلاً عن تأمين أبسط أساسيات الحياة التي يمنعها عنهم العدو الغاشم”.
كما أثنى على “الصمود التاريخي للمدنيين في غزة ومواجهتهم لقوات العدو بكل إيمان وثبات وعزة، ورفضهم مغادرة أرضهم وبيوتهم مهما كان الثمن، معلنين دعمهم الكامل للمجاهدين بوجه عدو الإنسانية: صهاينة العصر الجديد”.
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