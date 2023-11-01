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“المقاومة الاسلامية”: استهداف مقر قيادة كتيبة زرعيت المستحدثة في خلة وردة
محلي
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الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
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 اعلنت “المقاومة الاسلامية” في بيان، ان “مجاهديها استهدفوا عند الساعة 15:30 من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 01-11-2023 مقر قيادة كتيبة زرعيت المستحدثة وتجمع آلياته وقواته في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة واوقعوا فيها اصابات مؤكدة”.

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