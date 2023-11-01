“المقاومة الاسلامية”: استهداف مقر قيادة كتيبة زرعيت المستحدثة في خلة وردة

اعلنت “المقاومة الاسلامية” في بيان، ان “مجاهديها استهدفوا عند الساعة 15:30 من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 01-11-2023 مقر قيادة كتيبة زرعيت المستحدثة وتجمع آلياته وقواته في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة واوقعوا فيها اصابات مؤكدة”.
اعلنت “المقاومة الاسلامية” في بيان، ان “مجاهديها استهدفوا عند الساعة 15:30 من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 01-11-2023 مقر قيادة كتيبة زرعيت المستحدثة وتجمع آلياته وقواته في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة واوقعوا فيها اصابات مؤكدة”.
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