المقاومة الاسلامية: 5 شهداء اثناء قيامهم بواجبهم الجهادي

اعلنت “المقاومة الاسلامية” عبر حسابها على “تلغرام”، عن استشهاد 5 من عناصرها “اثناء قيامهم بواجبهم الجهادي”، واشارت في بياناتها، الى انها “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف الشهيد المجاهد محمود أحمد بيز “كاظم” من بلدة مشغرة في البقاع الغربي، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي”.
واعلنت استشهاد “المجاهد حسين عباس فصاعي “ساجد كربلا” من بلدة كونين جنوب لبنان، أثناء قيامه بواجبه الجهادي”.
كذلك اعلنت “استشهاد المجاهد حسين هاني الطويل “ربيع” من بلدة خربة سلم جنوب لبنان، أثناء قيامه بواجبه الجهادي.
واعلنت ايضا عن “استشهاد المجاهد مهدي محمد عطوي “أمير كربلا” من بلدة كونين جنوب لبنان، اثناء قيامه بواجبه الجهادي”.
ومساء اعلنت المقاومة الاسلامية عن “استشهاد المجاهد إبراهيم حبيب الدبق “جون” من بلدة كونين جنوب لبنان، الذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي”.
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