المقاومة تزف 7 شهداء جدد!

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم
بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية ثلةً من شهدائها الأبرار الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس، وهم:
– الشهيد المجاهد علي خليل العلي “خضر” من بلدة مليخ في جنوب لبنان.
– الشهيد المجاهد محمد علي عباس عساف “جواد” من بلدة بوداي في البقاع.
– الشهيد المجاهد عبد اللطيف حسن سويدان “صافي” من بلدة ياطر في جنوب لبنان.
– الشهيد المجاهد محمد قاسم طليس “أبو علي” من بلدة بريتال في البقاع.
– الشهيد المجاهد جواد مهدي هاشم “أبو صالح” من بلدة الخيام في جنوب لبنان.
– الشهيد المجاهد جعفر علي سرحان “مهران” من بلدة مشغرة في البقاع.
– الشهيد المجاهد قاسم محمد عواضة “ملاك غانم” من بلدة جويا في جنوب لبنان.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا