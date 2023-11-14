المكاري استنكر حظر قناة الميادين: فضحت جرائم قاتل الأطفال

استنكر وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري، إقدام إسرائيل على حظر قناة “الميادين” في فلسطين المحتلة، وقال:” إنّه أمر مُدان ومرفوض ومُستنكر”.
.وإذ اعتبر أنّه” ليس مستغرباً أن يُقدم كيان قاتل للأطفال والنساء على حظر محطة تلفزيونية”، رأى أن “الميادين” استطاعت بشفافيتها وجرأتها أن تتسبّب بإخافة كيان كان حتى 6 تشرين الأول يدّعي أنّه الأقوى”.
هذا ونوّه الوزير المكاري في البيان ب”مهنية الجيش الإعلامي لقناة “الميادين” التي مكّنته من فضح ادّعاءات إسرائيل وإظهار ركاكتها أضف إلى توثيق جرائمها للأجيال القادمة”.
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