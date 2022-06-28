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المكاري بحث مع مارغو الحلو في التعاون بين الوزارة ومركز اعلام الامم المتحدة
محلي
|
الثلاثاء 28 حزيران 2022
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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، مديرة مركز الامم المتحدة للاعلام مارغو الحلو، في حضور مستشارة الوزير لشؤون الفرنكفونية اليسار نداف.

وتم البحث في التعاون بين وزارة الاعلام والمركز على صعيد بناء القدرات والحملات الاعلامية بما يتناسب مع الاهداف الاساسية للامم المتحدة”.

وأبدى المكاري عن “استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع المركز لا سيما على صعيد تطوير المهارات والتقنيات والدورات التدريبية”.

كما تم التطرق الى استكمال التعاون على صعيد البرامج في “تلفزيون لبنان” و”اذاعة لبنان”.

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