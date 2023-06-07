المكتب الإعلامي لمخزومي ردا على “الجمهورية”: لم يتطلع يوما إلى منصب

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب فؤاد مخزومي البيان الاتي:”ورد في جريدة الجمهورية اليوم، الأربعاء الواقع فيه 7 حزيران 2023، العدد 3577، في الصفحة الرابعة، مقال بعنوان معضلتا ازعور الوظيفية والوطنية، بقلم السيد طارق ترشيشي، تضمن أخبارا عارية من الصحة جملة وتفصيلا، ومغالطات كثيرة لا تتعدى كونها ادعاءات ومزاعم من نسج الخيال، تطرقت إلى النائب فؤاد مخزومي”.
وتابع البيان:”وعليه ينفي المكتب الإعلامي للنائب مخزومي نفيا قاطعا ، ما ورد في المقال المذكور أعلاه، فالنائب مخزومي وكتلة تجدد، ليسا ممن يلهث وراء المناصب والمصالح الشخصية، ومخزومي تحديدا، المعني بهذا المقال، لم يتطلع يوما ولن يتطلع إلى منصب، فهمه الأول مصلحة الوطن. إذ هو وزملاؤه في كتلة تجدد، حددوا منذ انطلاق الكتلة أهدافا وطنية سامية ليس أقلها العبور بلبنان نحو بر الأمان عن طريق نهضة مؤسساته وانتظام عملها، خصوصا أنهم شاركوا في 11 جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وكان لديهم مرشح جدي هو النائب ميشال معوض. وهم جادون اليوم في ترشيح السيد جهاد أزعور لموقع رئاسة الجمهورية ويعملون جاهدين لتأمين انتخابه ديموقراطيا”.
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