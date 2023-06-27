المكتب الاعلامي للنائب محمد سلمان : لجنة المتابعة لقضية الخلاف بين بلدتي عكار العتيقة وفنيدق اجتمعت بمدير المخابرات وشددت على كشف قتلة أحمد درويش

عكار – صدر عن المكتب الاعلامي للنائب محمد سليمان:
“اجتمعت لجنة المتابعة لقضية الخلاف بين بلدة عكار العتيقة وبلدة فنيدق، في حضور النائب محمد سليمان، رئيس دائرة الأوقاف الشيخ مالك جديدة، الشيخ رياض الضاهر ابو زيدان والشيخ زياد عدرة ، المحامي خالد الزعبي، النائب السابق جمال اسماعيل، خالد الحايك (أبو وليد)، مع مدير المخابرات العميد الركن طوني قهوجي في مقر قيادة الجيش وفي حضور ضباط من المديرية، وذلك لمتابعة الأوضاع المستجدة والحوادث المتكررة، وخصوصا الفاجعة التي حصلت منذ يومين وذهب ضحيتها المغدور أحمد درويش رحمه الله تعالى.
وجرى التأكيد في خلال الإجتماع على ضرورة كشف الجريمة وملابساتها لمعرفة الجناة ومعاقبتهم ومتابعة الملف بكل جوانبه العالقة وتكثيف الوجود العسكري والأمني، والتأكيد على إرساء الأمن في المنطقة ولإعطاء كل ذي حق حقه”.
ونبه الوفد الى خطورة الوضع القائم، مطالبا بوضع حد لأي تجاوز لما له من تداعيات. وأكد مدير المخابرات على ذلك وحرص قيادة الجيش على استباب الأمن وأنهم على متابعة سريعة وجدية من أجل معرفة الفاعلين وملاحقتهم”.
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