موقع البرامج
نشرات الأخبار
الملف الرئاسي: تجميد كل المبادرات والزيارات (البناء)
محلي
|
الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Post Views: 248

حجبت الأحداث في فلسطين المحتلة وجنوب لبنان الأضواء عن الملفات والأزمات الداخلية على مختلف الصعد، ففي حين لم يعلن عن مواعيد لزيارة موفدين خارجيين لا سيما الفرنسي والقطري حتى مساء أمس، توقعت أوساط سياسية لـ”البناء” أن تجمد كل المبادرات والزيارات في الملف الرئاسي الى أجل غير مسمّى بسبب التطورات العسكرية على جبهات الجنوب وغزة بانتظار وضوح المشهد والى أين ستذهب الأمور وما ستفرزه تطورات المشهد الفلسطيني من تغيرات في المعادلات، وموازين القوى ستنعكس بطبيعة الحال على المنطقة برمّتها ولا سيما على لبنان.

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com