الملف الرئاسي عالق في أرجوحة الاتصالات الديبلوماسية… “الخماسية” منزعجة للغاية (الانباء)

كتبت “الانباء”:
الملف الرئاسي اللبناني مازال عالقا في أرجوحة الاتصالات الديبلوماسية، فيما يبدو لبنان غائبا بشكل كبير عن الاهتمام الدولي، وحتى الدول الخمس المعنية بالملف، السعودية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة وقطر، بدأ صبرها ينفد وفق الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان الذي قال إن هذه الدول «موحدة تماما ومنزعجة للغاية، وتتساءل عن جدوى استمرار تمويل لبنان، في وقت يتمادى المسؤولون السياسيون في عدم تحمل المسؤولية»، داعيا إياهم إلى إيجاد حل وسط عبر «خيار ثالث» لحل أزمة الرئاسة.
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