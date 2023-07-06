الملف اللبناني ليس أولوية سعودية (الديار)

أشار المتابعون للشأن اللبناني لـ”الديار”، إلى أن الأجواء الداخلية السلبية ترافقها أجواء باردة خارجياً وتحديداً من السعودية، في ظل تعاملها مع الملف اللبناني بأنه ليس أولوية، والكلام الذي سمعه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن “تعبه” وملاحظاته على الطبقة السياسية ونشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، عاد وكرره بن سلمان في لقاءاته مع رؤساء مصر وسوريا والعراق والاردن، وفي المعلومات المؤكدة، ان السعوديين طلبوا من الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ان يأتي إلى الرياض حاملاً مبادرة شاملة للحل لتجري مناقشتها، كونهم لا يملكون تصورات جاهزة، وفي المعلومات ان التوجه الفرنسي عنوانه الوحيد جمع الاطراف اللبنانية على طاولة الحوار بما فيهم حزب الله مع الرغبة في عقدها في الرياض و ببند وحيد “انتخاب رئيس للجمهورية”.
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