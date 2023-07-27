الممثل بوراك دينيز مُهدّد بالسجن سبع سنوات!

قضت المحكمة الجنائيّة الإبتدائيّة الـ٣٣ في أضنه بتوجيه تهمة الإخلال بسلام وطمأنينة الشعب الى الممثل التركي بوراك دينيز الذي يواجه حكم بالسجن لمدة سبع سنوت وشهرين.
وكان بوراك دينيز قد تهجّم في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢ على الممثلة نيلبري شاهين كايا وشتمها أمام حبيبها وبعض الاصدقاء في احد الفنادق.
بعد الحادثة توجّه بوراك باعتذار للممثلة نيلبري شاهين كايا ولكن الأخيرة رفضت اعتذاره وبدأت بالإجراءات القانونية ضده في مكتب المدعي العام في مدينة “أضنة” مع تسجيلات الكاميرا بعدما حدث في الفندق.
نذكر أن بوراك دينيز ليس معرضًا للملاحقة القضائيّة حاليًا وهو يستعد لتصوير مسلسل “غريبان” مع الممثلة هاندا أرتشيل.
المصدر: بصراحة
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