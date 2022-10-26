الممثل والمخرج غسان اسطفان في ذمّة الله

توفّي الممثل والمخرج اللبناني غسان اسطفان، وفق ما أعلنت نقابة الممثلين في لبنان.
ونعت النقابة الممثل الراحل في بيان جاء فيه: “إنّ نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون وجميع النقابات الفنية في لبنان، بمزيد من الألم والأسى، تنعى الزميل الممثل والمخرج وعضو مجلس الادارة السابق المرحوم غسان اسطفان”.
وأوضح بيان النقابة أنّ “الفنان الخلوق والنجم المبدع في الزمن الجميل غادرنا بهدوء وسكينة. لروحه الرحمة و السلام. لتكون نفسه بالسما. ستبقى خالداً في ضمائرنا وفي الوجدان.”
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